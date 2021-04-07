Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится:

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели пилота в результате крушения военного самолета Вооруженных сил братской Турции в городе Конья.

Ваше горе это и наше горе тоже.

Да упокоит Всевышний Аллах душу шехида. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю его семье глубокие соболезнования.

Аллах ряхмят елясин».