Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится:

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели пилота в результате крушения военного самолета Вооруженных сил братской Турции в городе Конья.

Ваше горе это и наше горе тоже.

Да упокоит Всевышний Аллах душу шехида. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю его семье глубокие соболезнования.

Аллах ряхмят елясин».

| 2021-04-07T18:34:57+04:00 7 апреля 2021, 19:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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