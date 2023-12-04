По приглашению египетского коллеги министр обороны Азербайджанской Республики (АР) генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава ведомства находятся с визитом в Египте для участия в выставке EDEX 2023.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

4 декабря генерал-полковник З.Гасанов принял участие в торжественной церемонии открытия международной оборонной выставки EDEX 2023.

Выступивший на церемонии президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, поприветствовав гостей, объявил выставку открытой.

Министр обороны АР ознакомился с представленными на EDEX 2023 вооружением, техникой и средствами военного назначения, производимыми предприятиями Министерства оборонной промышленности Азербайджана, а также турецкими компаниями TUSAŞ, Roketsan, ASELSAN, Sarsilmaz, Canik и Baykar.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с главами компаний.

На встречах были подробно обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.