”Потребуется много времени, чтобы преодолеть влияние пандемии на образование».

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в этом году 11-й класс окончат 84 069, а 9-й класс — 131 227 учащихся.

Министр также отметил, что в этом году в общеобразовательных школах будет организован «Последний звонок».

Он отметил, что конкретные условия проведения «Последнего звонка» будут объявлены в ближайшие дни: «Условия очень простые, они будут проводиться на открытом воздухе, их будет ограниченное количество. Мы не видим угрозы для небольших школ, а вот в школах с более чем 100 учениками «Последний звонок» будет состоять из нескольких частей. Также должны учитываться соблюдение правил карантина и социальная дистанция. Это хорошая новость для тысяч учеников, которые долгое время не посещали школу. «Волонтеры организации «Друг школьника» также будут трудиться на мероприятиях».