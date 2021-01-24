Министр иностранных дел Ирана прибыл в Баку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Баку.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Баку, что Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий от оккупации и переходу этих земель под контроль азербайджанского народа.

Зариф добавил, что завтра с азербайджанской стороной будут обсуждены вопросы, свяазнные с Карабахом, сохранения там стабильности, восстановления освобожденных территорий, регионального сотрудничества, коридоров «Север-Юг» и «Юг-Запад».

Министр иностранных дел Ирана заявил, что после Азербайджана он посетит Россию, Грузию, Армению, а также Турцию.

| 2021-01-24T22:09:51+04:00 24 января 2021, 22:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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