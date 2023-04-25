Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит Азербайджан.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Отмечается, что глава МИД посетит Азербайджан и Армению 26-28 апреля.

В рамках визита дипломат обсудит ситуацию на дороге Лачин-Ханкенди.

Французский дипломат встретится в Баку с Президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Она также посетит Аллею шехидов.

Министр встретится в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Она посетит штаб-квартиру Наблюдательной миссии Европейского Союза в Джермуке.

28 апреля К.Колонна посетит Грузию. В Тбилиси запланированы встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.