В Азербайджане 600 тыс. детей из уязвимых категорий получают государственные пособия.

Как сообщает #, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на обсуждении законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год“ на совместном заседании комитетов Милли меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Депутаты Милли Меджлиса подняли вопрос о предоставлении детского пособия семьям из социально уязвимых категорий населения. Я много раз говорил об этом, на сегодняшний день 600 тыс. детей из уязвимых категорий получают государственные пособия.

Эти средства достаются как детям из семей, получающих адресную социальную помощь, так и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям с пятью и более детьми. Подход государства и правительства заключается в том, чтобы поддерживать детей из уязвимых категорий населения. Эта поддержка должна быть адресной, а не всеобщей” — заявил министр.