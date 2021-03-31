Министерство обороны отреагировало на армянскую провокацию

Информация армянской стороны о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачынским районом Азербайджана якобы окружены военнослужащими азербайджанской армии, и что армяне могут потерять свой пост в любой момент не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что подразделения нашей армии находятся на позициях на приграничной с Горисским районом Армении территории Лачынского района Азербайджана и осуществляют повседневную служебную деятельность на суверенных территориях нашей страны, что не представляет никакой угрозы.

Кругам, распространяющим в Армении подобного рода информацию рекомендуем не создавать беспочвенную панику, не вводить в заблуждение армянскую общественность и навсегда привыкнуть к азербайджанским военнослужащим, которые несут службу на государственной границе двух стран вдоль освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского, Лачынского и Кельбаджарского районов Азербайджана.