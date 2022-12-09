Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы «Мир». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики.

«Американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — говорится в сообщении. Казахстанские банки вправе принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для частных лиц.

В то же время операции с платежной системой «Мир» останутся под особым контролем Минфина США «в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций», а решение о подключении к системе банки будут принимать «самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков», отметил казахстанский регулятор.

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями за поддержку использования карт «Мир» за пределами России. После этого от приема карт российской платежной системы отказались ряд банков Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Казахстана. (DW)