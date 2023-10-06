Милли Меджлис Азербайджана принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европейского парламента об Азербайджане.

«Милли Меджлис Азербайджанской Республики выражает решительный протест против принятия Европейским парламентом 5 октября 2023 года предвзятой и далекой от объективности резолюции и серьезно осуждает этот шаг, направленный против нашей страны. Напомним, что у Азербайджана нет никаких обязательств перед Европейским парламентом, и было бы лучше, если он занялся охватившими Европу исламофобией, антисемитизмом, массовым и грубым нарушением прав мигрантов и другими подобными укоренившимися проблемами.

Вышеуказанная резолюция была подготовлена при подстрекательстве правительства Франции на основе ложной информации антиазербайджанских, исламофобских депутатов, большинство из которых представляют эту страну. Этот шаг Европейского парламента стал еще одним ярким примером того, что он строит свою работу на двойных стандартах, доказывая, что он избирательно подходит к вопросам.

Принятие Европарламентом, игнорирующим боль и страдания, которые были вызваны почти 30-летней оккупацией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, а также этнические чистки, Ходжалинский геноцид, судьбу более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, разрушения городов и сел, исторического, культурного и религиозного наследия, подобной резолюции, направленной на защиту созданной Арменией так называемой структуры, после антитеррористических мероприятий, осуществленных против незаконных армянских вооруженных формирований, продолжавших оставаться на территории Азербайджана, является открытой поддержкой сепаратизма.

Франция, выступившая главным инициатором резолюции, в последние годы стала основным препятствием на пути обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе. Обанкротившись в разных регионах мира, Франция пытается превратить регион Южного Кавказа в нестабильную зону, ставя его перед новыми угрозами. Проявлением ее «крестоносной» политики является то, что Франция, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, пытается применить свой отвратительный колониальный опыт в регионе Южного Кавказа, преувеличивая христианский фактор и подходя к прошлому конфликту с позиции, основанной на религиозных предрассудках.

Защита Европарламентом непризнанной «нагорно-карабахской республики» после ее самороспуска свидетельствует о политическом лицемерии и служит обострению ситуации в регионе. Европарламент, поддерживавший эту так называемую структуру в период оккупации азербайджанских земель, несет ответственность за продолжение многолетней оккупации, гибель десятков тысяч азербайджанцев.

Именно такой предвзятой и далекой от объективности деятельностью Европарламент наносит сокрушительный удар по своей репутации, показывает, что стал игрушкой в руках армянского лобби и поддерживающих его сил. Результатом антиазербайджанской и исламофобской политики Европарламента является низкий уровень отношений между Европарламентом и Азербайджаном. Ряд депутатов, представленных в Европарламенте, представляет интересы лоббистских групп, а не европейских избирателей. Такое поведение также является проявлением шовинизма, крайне правого мышления. Своей ошибочной политикой Европарламент ставит под угрозу политику Европейского Союза на Южном Кавказе.

Вопреки заявлениям, выдвинутым в резолюции, правительство Азербайджана осуществляет комплексные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе с целью обеспечения устойчивой реинтеграции в азербайджанское общество армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, и создания для них возможностей пользоваться покровительством Азербайджанского государства.

Утверждения Европарламента о насильственном выселении армянских жителей, которые добровольно уехали из региона, полностью противоречат заявлениям ООН, Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и других международных организаций и имеют целью ввести в заблуждение международную общественность.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает руководство Европейского парламента остановить деструктивные и предвзятые силы, погрязшие в коррупции, поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе путем принятия объективных документов, отражающих новые реалии, сложившиеся в регионе Южного Кавказа».