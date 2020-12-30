Милли Меджлис обсудит сегодня ряд законопроектов в третьем чтении

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в повестку дня заседания включены следующие вопросы:

— о проекте закона о внесении изменений в закон «О банкротстве и разорении» (третье чтение);

— о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);

— о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);

— о проекте закона о внесении изменений в закон «О государственном долге» (третье чтение);

— о годовом отчете исполнительного органа, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

— об утверждении обращения Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.