Микро-комиссии, или как Ta(r)dino 6 и Посольство Швеции поддержали азербайджанских художников

В Азербайджане стартовал новый проект, обративший внимание своей креативностью и актуальностью. Идея проекта принадлежит создателю арт платформы Ta(r)dino 6, независимому куратору Асли Самедовой.

В проекте микро-комиссий художникам, осуществляемом при поддержке посольства Швеции принимают участие 8 талантливых азербайджанских художников: Шахназ Агаева, Наиля Дадашзаде, Махаббат Кязимова, Назрин Маммедова, Шараф Нагиева, Вусал Рагим, Гюнель Равилова и Шалала Саламзаде. Каждый из них выразит свое отношение к пандемии Covid-19 посредством главной темы проекта — «Цветы для медиков».

«В марте наша платформа провела опрос среди представителей креативных профессий – художников, фотографов, кураторов. 73% респондентов – это подающие надежды художники в возрасте 25-35 лет из Баку и регионов Азербайджана. Многим из них сложно продолжать заниматься творчеством из дома — у 75% этой группы нет условий для работы, у 58% — отсутствуют средства на покупку нужных материалов. До пандемии 68% респондентов могли покрывать свои ежемесячные расходы, но с ее началом почти 61% не имели заработка. У 70% респондентов 2 или более проектов были отложены или отменены. Данные результаты стали для нас сигналом пересмотреть свои планы и переключить наши ресурсы на донесение данной информации до ряда структур с целью улучшить сложившуюся ситуацию для художников. Студия Фаика Ахмеда, одного из самых признанных за границей современных художников Азербайджана, с целью поддержки коллег по цеху, выделила средства для одноразовых выплат. Мы постарались в первую очередь помочь художникам из регионов», — рассказывает Асли Самедова в интервью «Зеркало».

По ее словам, Посольство Швеции в лице посла Кристиана Камилла стало первым, поддержавшим инициативу микро-комиссий. Основной задачей проекта является оказание поддержки и внимания художникам, прошедшим опрос, организованный арт платформой.

«Совместно с господином послом мы отобрали 8 фотографов и художников и предложили им принять участие в пилотной версии проекта для Инстаграм-выставки. Условия были просты: участник присылает нам фото работы, созданной за последние 2 месяца на свободную тему или приуроченную к теме Инстаграм-флэшмоба «Цветы для медиков» от Artdomains. Подробнее о нем можно узнать на Инстаграм странице Мультимедиа Арт Музея в Москве. Мы захотели присоединиться к данной инициативе и выразить свою благодарность врачам», — отмечает куратор.

Работы участников проекта будут публиковаться на странице арт платформы Ta(r)dino 6 в Instagram (tardino6) до 7 июня и будут сопровождаться авторским текстом.

«Проект микро-комиссий очень важен для нас еще и тем, что все фотографы и художники получили гонорар за участие в коллективной выставке в соцсетях. Это очень необычный формат, т.к. в Азербайджане мало практикуют оплату художникам гонораров за участие даже в «физических» выставках. Таким образом, мы хотели показать наше желание изменить сложившиеся устои и поднять вопрос необходимости оплачивать время и труд представителей креативных профессий. Именно благодаря творчеству музыкантов, фотографов, художников, писателей карантин для многих прошел познавательно и увлекательно», — говорит А.Самедова, выражая благодарность Посольству Швеции за оказанную поддержку.

В планах Ta(r)dino 6 – новые выставки подобного формата.

«Проектом микро-комиссий мы хотим показать, что каждый может стать меценатом и внести свой вклад в поддержку и развитие современного искусства в Азербайджане, затрагивающее актуальные темы», — заключила создатель платформы.