На территорию посольства России в Швеции в очередной раз скинули краску при помощи дрона. Подобные «атаки» продолжаются больше года, сообщили в Telegram-канале дипмиссии.

Согласно сообщению, на посольство был сброшен пластиковый пакет. Предыдущий подобный инцидент произошел 25 мая. 17 июня, 5 июля и 21 августа таким атакам подвергалось торговое представительство России в Стокгольме.

«Расследования этих инцидентов, якобы ведущиеся шведской полицией, до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов»,— написало посольство и обвинило Швецию в невыполнении обязательств Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Дипломаты подчеркнули, что нападение, которому они подверглись, является также прямым нарушением шведских законов, так как над зданием посольства установлена бесполетная зона.