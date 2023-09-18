Экоактивисты движения «Последнее поколение» облили краской Бранденбургские ворота в Берлине. Таким образом они выразили протест против политики немецких властей по использованию ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau. Краской облили все шесть столбов Бранденбургских ворот. Правоохранители задержали 14 человек и сейчас проводят расследование по факту повреждения памятки. Также краской облили Парижскую площадь перед воротами.

В движении «Последнее поколение» заявили, что не несут ответственности за эту акцию. Там утверждают, что участники акции использовали огнетушители, а не краску.

Активисты движения «Последнее поколение», как сообщают СМИ, требуют, чтобы Германия полностью отказалась от ископаемого топлива (бензин, уголь, газ) до 2030 года. Движение планирует новые акции, в частности, в Берлине ожидается блокировка дорог.