Михаил Забелин: После войны Турция и Россия вместе с Азербайджаном будут играть важную роль в политической и экономической стабильности в регионе

Вчера в центре Баку можно было наблюдать автомобильную колону с развевающимися флагами трех стран – Азербайджана, Турции и России. Акция стартовала у здания Милли Меджлиса, затем участники направились к посольствам России и Турции, а затем — в центр Баку, где автомобилистов тепло приветствовали прохожие.

Как сообщает #, организатором автомарша под названием «Карабах – это Азербайджан!» выступила Русская община Азербайджана. Цель — поддержка Вооруженных сил страны, Президента и всего азербайджанского народа.

Одним из участником акции стал депутат Милли Меджлиса, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

Прежде, чем сесть в свой автомобиль с флагами, он дал интервью представителям ряда СМИ, в том числе и #:

«Азербайджан, безусловно, является основным игроком на поле боя в освободительной войне против армянских фашистов, но моральная поддержка братской Турции – это стабилизирующий фактор в регионе. Для нас очень важно чувствовать поддержку братского народа», — заявил он журналистам.

Он также прокомментировал роль России в данном вопросе:

«Наш президент Ильхам Алиев в своих интервью неоднократно подчеркивал, что Азербайджан связывают с Россией партнерские и стратегические отношения, как с могучей страной, так и близким соседом. Не сомневаюсь, что по окончании военных действий и полного возвращения азербайджанских земель, Турция и Россия вместе с Азербайджаном будут играть важную роль в политической и экономической стабильности в регионе», — заявил депутат.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявил о том, что вмешательство ОДКБ в военные действия в Карабахе недопустимо, поскольку Азербайджан воюет на своей территории, освобождает свои земли:

«Тем самым президент России подчеркнул незыблемость в вопросе территориальной целостности Азербайджана», — отметил депутат.

Комментируя вопрос нескрываемой предвзятости некоторых российских политиков и телеведущих, в числе которых – Константин Затулин, Владимир Соловьев и др., Михаил Забелин назвал их «оголтелыми пропагандистами армянской военщины», а передачи с их участием — «политическим шоу».

«Но я хочу сказать, что мы не одиноки в России, где есть очень много трезвомыслящих политиков, экспертов и телеведущих, которые доносят людям правду о войне в Карабахе, являются приверженцами справедливости и объективности. Это Леонид Калашников, Сергей Марков, Игорь Коротченко, Максим Шевченко, Евгений Михайлов, Олег Кузнецов и др.», — сказал он.

С грустью М.Забелин вспомнил шехидов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель от армянских оккупантов, напомнив, что шесть русских граждан Азербайджана стали Национальными героями, уйдя добровольцами на первую Карабахскую войну:

«Сегодня на защиту своей Родины встали представители всех национальностей, живущих в мультикультурном Азербайджане. Поэтому мы называем эту освободительную войну отечественной», — заключил Забелин, подчеркнув, что победа будет за нами, Карабах вернется в Азербайджан, и станет самым цветущим краем нашей Родины, как и обещал наш президент Ильхам Алиев.