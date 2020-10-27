Михаил Забелин: «Мне не удалось прорваться на российские ТВ, где политологи извращают действительность»

Мы русские, которые проживаем в Азербайджане, и в 90-х годах и сейчас, стоим бок о бок со своими азербайджанскими братьями и защищаем свою родину, сказал # депутат Милли Меджлиса, глава русской общины в Азербайджане Михаил Забелин.

«Это наши исторические земли, все народы, проживающие на территории Азербайджана, воюют за свою родину. Азербайджан уже 30 лет как ждет от мировой общественности справедливого решения данного конфликта, но, к сожалению, армянская радикальная верхушка во главе с Пашиняном предприняла все меры для того, чтобы прервать все мирные переговоры. Весь мир должен знать, что именно действия Пашиняна привели к вооруженным столкновениям», — сказал он.

Парламентарий добавил, что Азербайджан ведет справедливую отечественную войну за возвращение своих территорий.

«Поэтому для всех азербайджанцев это война священная. Вне зависимости от национальности — русский, лезгин, еврей, талыш -, все мы воюем за свою родину. Обращение президента Азербайджана воодушевило весь азербайджанский народ и сплотило в борьбе против азербайджанских фашистов. Они именно фашисты, если бьют по мирным городам и таким образом пытаются компенсировать свои потери на поле боя», — подчеркнул он.

Глава русской общины также отметил, что нужно обратить внимание на то, куда летят армянские ракеты.

«Такие города, как Хызы, Кюрдемир, Евлах и другие районные центры — это мирные, и даже не прифронтовые, части наших территорий. Особенно от армянского фашизма пострадал город Гянджа – такая целенаправленная бомбежка в ночное время суток, когда все люди спят, присуща только фашистам. В Гяндже в результате бомбежек погибли дети, в том числе один русский мальчик – 13-летний Артур Маяков. Русский по национальности, но по духу азербайджанец. Медики пытались вернуть его к жизни, но не получилось, и он умер. Виновники этого преступления ответят. Азербайджан ведет справедливую войну», — сказал он.

Михаил Забелин также добавил, что армяне при виде того, что они проигрывают на поле боя, пытаются втянуть третьи силы на свою сторону, а именно — они намерены втянуть Россию и ОДКБ.

«Весь мир знает: война идет не на территории Армении, что стало бы поводом для вмешательства этой организации, мы воюем с армянскими оккупантами на своей территории, об этом неоднократно заявлял и президент страны. Армения целенаправленно пускает ракеты со своих территорий, чтобы Азербайджан ответил, и это та низость, которой не брезгует армянская сторона», — сказал депутат.

Глава русской общины также добавил, что они недавно похоронили Дениса Продина, который пошел добровольцем на фронт, а вчера похоронили Дмитрия Солнцева.

«Дмитрию исполнилось только 25 лет, молодой парень, который даже не сумел создать свою семью. Он пошел на фронт и там погиб. Русская община Азербайджана в первые же дни войны выступила с заявлением, мы давали интервью разным СМИ, но мне лично, к сожалению, не удалось прорваться на российские телеканалы, хотя запрос был отправлен. Мои выступления были опубликованы на многих площадках в социальных сетях», — сказал он.

Парламентарий также сказал, что армяне на заседании межпарламентской ассамблеи СНГ призывали Россию осудить Азербайджан за варварские бомбардировки и «геноцид» армянского народа.

«Я им ответил, что бомбардировки по мирным городам, таким как Гянджа — это геноцид азербайджанского народа, а не армянского. Я также давал интервью телеканалу Царьград, но и этот телеканал не показал мое выступление. Идет информационная война и многие российские политологи, которые выступают на российском телевидении, извращают действительность», — добавил он.

«Но есть и те, кто трезво оценивает ситуацию, за что я их благодарю – таких, как Максим Шевченко, Сергей Марков, депутат Госдумы Леонид Калашников, которые трезво оценивают ситуацию и выступают за территориальную целостность нашего государства», — сказал он.

Депутат также отметил, что армяне хотят, чтобы русские погибали в Карабахе за их амбиции, но этого не будет.

«В руководстве России сидят адекватные люди и знают, что Азербайджан ведет справедливую войну. Армения всячески пытается показать, что за Азербайджан воюют якобы какие-то сирийцы, мы самодостаточное государство и наш народ сам воюет. Азербайджан не приглашал какие-то третьи страны в отличие от армян. Карабах – это Азербайджан. Я уверен, что в скором времени наша армия освободит и Шушу и Ханкенди, и дай Бог, чтобы следующее мое интервью я вам давал в Шуше и Ханкенди», — резюмировал он.