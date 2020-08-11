Михаил Самусь: «Их фокусировка на идее смещения Лукашенко оказалась не достаточной»

Интервью # с заместителем директора ЦИАКР по международным вопросам, украинским политологом Михаилом Самусем

— В Беларуси состоялись президентские выборы, победу в которых, по данным ЦИК РБ, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает итогов выборов, в воскресенье люди вышли на акции протеста. Как, на Ваш взгляд, будет развиваться ситуация в РБ?

— Ситуация в Беларуси после выборов развивается по прогнозируемому ранее сюжету: выборы официально выиграл Лукашенко, оппозиция этого не признает, начались протесты. Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития ситуации выглядит так: протесты будут продолжаться, однако, их интенсивность постепенно будет затухать, хотя возможны отдельные всплески. В Беларуси существуют глубинные политические и экономические проблемы, заложенные спецификой системы Лукашенко. «Усталость» от несменного Лукашенко в беларуском обществе давно существует, особенно среди молодежи. Однако этого недостаточно для того, чтобы сформировать массовое движение по его свержению. Критическая масса протестных настроений в Беларуси еще не сформирована. В тоже время, можно с уверенностью говорить, что чем жестче будет действовать Лукашенко, подавляя протесты, тем сильнее будет возрастать недовольство в обществе, а количество беларусов, готовых к открытому протесту увеличиваться. В результате, можно говорить о том, что если сейчас Лукашенко не пойдет на активный диалог с оппозицией и представителями общественности, недовольными ситуацией в Беларуси, и не начнет лично продвигать политические и экономические реформы, его положение неотвратимо будет ухудшаться, его неприятие в обществе усиливаться и вспышка новых – еще более мощных протестов – станет неотвратимой.

— Многие эксперты указывают на то, что у беларуской оппозиции отсутствует план борьбы сопротивления и в ее рядах не нашлось харизматичного лидера. Вы согласны с этим?

— Разобщенность беларуской оппозиции это не случайность, а следствие того, что в самом беларуском обществе отсутствует четкое осознание национальной идеи. Парадоксально, но на этом фоне, Лукашенко смотрится понятнее, поскольку он имеет свой взгляд на модель развития Беларуси, которую он сам создал и реализовал. Многим такая модель не нравиться. Но на самом деле, альтернативные кандидаты в президенты не смогли четко сформулировать, чем же их концепции развития страны отличаются от того, что защищает Лукашенко? В частности, по вопросам отношений с Россией и Украиной (в том же вопросе оккупированного Крыма), фактически, оппозиционные кандидаты повторяли смысловые конструкции Лукашенко. Их фокусировка на идее смещения Лукашенко оказалась не достаточной.

— Каковы планы России касательно РБ, хочет ли она смены власти в этой стране или ей нужен слабый Лукашенко и, если да, то с какой конечной целью?

— Цель России – обеспечить максимальный контроль на постсоветском пространстве. Пример Украины показывает – Россия готова применить любые средства, в том числе, военные, для удержания бывших «братьев» по СССР. Поэтому, Россию устроит любой президент или режим в Беларуси, который будет гарантировать доминирование России и не допустит независимого развития страны. Именно поэтому Россия последнее время ожесточенно давит на Лукашенко, демонстрируя решимость реализовать любой сценарий в Беларуси – от мягкого смещения Лукашенко до провокации кровавых событий, что делегитимизирует его как национального лидера, ослабит его позиции и сделает более сговорчивым.

— Как Вы оцениваете заявление президента Украины Владимира Зеленского, который, комментируя итоги президентских выборов в РБ, призвал отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог?

— Президент Украины Владимир Зеленский, по моему, четко указал на критические моменты, которые следует учесть Лукашенко. Жесткое подавление протестов спровоцирует еще большее насилие, а отсутствие диалога с обществом о дальнейшем развитии Беларуси усилит «усталость» от «вечного президента». Беларуси нужны реформы и независимая от России политика. Если Лукашенко пойдет напролом и попробует заморозить ситуацию, Беларусь будет слабеть, чем, без сомнений, воспользуется Россия.

— Что из того, что делает ныне в РБ Лукашенко, не сделал в свое время Виктор Янукович, борясь за сохранение власти, в чем кардинальное отличие беларуского и украинского сценария?

— Ключевое отличие Украины и Беларуси – уровень развития гражданского общества, готовности украинцев защищать свои права и добиваться своих требований. В Украине многолетние традиции протестов и совершенно другая политическая культура. В Украине госаппарат рассматривается гражданами как сервисная служба, которая за их налоги выполняет определенные функции. В Беларуси – государство является первой ценностью, в Украине – гражданин, который и формирует нацию. Поэтому сравнивать нынешнюю ситуацию в Беларуси и две революции в Украине нет смысла. Слишком разное их содержание и восприятие внутри стран.

— Изменились ли бы украино-беларусские отношения в случае смены власти в РБ и изменятся ли они при президенте Лукашенко?

— Для Украины Беларусь — ближайший сосед и партнер. Чем успешнее будет развиваться Беларусь, тем позитивнее будет геополитическая обстановка в регионе. Независимая, свободная, демократическая, экономически развитая, европейская Беларусь станет окончательным вердиктом для постимперской политики России. Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, в тоже время, выступает за соблюдение демократических норм и принципов. При этом, Украина всегда настроена на максимально позитивные двусторонние отношения и готова подставить плечо, особенно в сфере проведения экономических и политических реформ.