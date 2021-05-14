Михаил Саакашвили подал иск против Грузии в ЕСПЧ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, нынешний председатель партии Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД») Ника Мелия и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава подали иски против Грузии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Политики оспаривают решения грузинских судов, согласно которым они были признаны ответственными за противозаконные действия, так как считают, что вынесенные им приговоры противоречат Европейской конвенции по правам человека, сообщает Голос Америки.

Примечательно, что так как по завершению срока своего президентства в 2013 году Саакашвили покинул Грузию и с тех пор не возвращался, в отличии от Мелии и Угулава, экс-президент был приговорен заочно и соответственно, не отбывал наказания в тюрьме.

Как сообщает грузинский Минюст, данные дела находятся на начальном этапе рассмотрения.

«По всем трем делам у правительства Грузии есть твердые аргументы, которые оно представит ЕСПЧ. Все три дела истцов – Мелия, Саакашвили и Угулава – Страсбургский суд рассматривает по стандартной процедуре, что означает, что суд получит от истцов и правительства Грузии по две письменные позиции с доказательствами и после примет решение. Для того, чтобы стороны обменялись позициями и суд вынес решение, потребуется не менее двух лет», — заявляют в грузинском Минюсте.