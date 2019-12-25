Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева

Первый заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС Михаил Гусман направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Прошу принять от имени информационного агентства России ТАСС и меня лично самые сердечные поздравления с Вашим днем рождения.

Вы воистину уникальная и масштабная личность, человек большого политического таланта, по праву входящий в число самых выдающихся деятелей современной эпохи. На протяжении многих лет благодаря Вашему лидерству и мудрости Азербайджан процветает и занимает важнейшее место в мире.

В этот знаменательный день желаю Вам и Вашим близким добра и благополучия, счастья и здоровья, удачи и успехов.

Мира и благосостояния Вам и народу Азербайджанской Республики!», — говорится в поздравительном письме.