Михаил Гончар: Москва, очевидно, все будет отрицать, как это имеет место во всех предыдущих случаях

Итак, лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса «Новичок». Это уже серьезный аргумент. Кто имеет доступ к российскому боевому отравляющему веществу? Явно не какие-то рядовые враги оппозиционера. Без властей РФ тут обойтись не могло, вероятно.
Москва, судя по реакции пресс-секретаря президента Пескова, признавать ответственность не намерена, а Запад уже раздумывает над мерами, которые следует принять против РФ.
Интересно, насколько жесткими они могут быть, и есть ли какие-то способы, санкции, которые могли бы сильно отрезвить российское руководство, заставить его отказаться от таких методов? В сложившейся ситуации некоторыми наблюдателями допускается и такая вероятность, что все происходящее лишь подстроено специально против Москвы.
Вот как оценивают происходящее иностранные эксперты.
Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):
— После отравления Навального все в поисках черной кошки в полной тьме. Объективные комментаторы, если они не пропагандисты, должны работать с разными версиями. Вопрос, кому этот скандал выгоден? Тут есть много бенефициаров. И те, которые пытаются столкнуть Россию и Германию лбами, и остановить «Северный поток». И те, которым есть за что бояться расследований Навального. Своими антикоррупционными расследованиями он разрушил в России много карьер. Малоправдоподобна та версия, что атакой на Навального кто-то хотел насмерть запугать оппозицию. Во всяком случае, покушение, как и в случае со Скрипалем, было проведено непрофессионально. Не было учтено, что Навальный может оказаться в Германии, что Путин его выпустит в знак доверия к немцам, что самолет экстренно приземлится в Омске.
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики “Стратегия ХХІ”, главный редактор журнала “Черноморская безопасность» (Киев, Украина):
— Ранее, в своем комментарии на второй день после случившегося с Навальным, я достаточно четко и однозначно указал, что за отравлением стоит Кремль. “Фирменный почерк” выдает, если проанализировать случаи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Соединенном Королевстве, оружейников Эмилиана и Христо Гебревых, Валентина Тахчиева в Болгарии.
В этих случаях провайдерами были специалисты ГРУ ГШ ВС РФ. На сегодня они все известны поименно и идентифицированы как сотрудники именно этой российской государственной организации. Собственно, представителям этого управления несложно получить доступ к боевым отравляющим веществам. Разумеется, через специальную лабораторию, обеспечивающую соответствующую микродозировку, ведь речь идет об индивидуальном применении (наиболее вероятно) токсиканта А-234 из семейства “Новичок”.
Москва, очевидно, все будет отрицать, как это имеет место во всех предыдущих случаях. Вероятно, это прописано у них специальным кремлевским “протоколом” – первым делом все отрицать, даже если улики налицо. Второй пункт протокола – доказательства, мол, сомнительны, источники ненадежны, российские специалисты не были приглашены. Третий – уводить в сторону, выдвигая разные версии, типа, подстроено третьими лицами – врагами, недоброжелателями Путина и России.
В случае с Навальным расчет, вероятно, был на 100-процентный успех операции по его устранению. По замыслу, никто и никогда бы ничего не узнал об отравлении. Определенная группа российских врачей и медицинских экспертов подготовили бы соответствующее заключение, свидетельствующее о “внезапной смерти вследствие хронических болезней” или что-то в этом духе. Предварительное заключение омских врачей как раз тому подтверждение. Это не зарубежная операция, сопряженная с повышенными рисками и непредвиденными случайностями, здесь, на территории России, мол, все под контролем. Но вышло как всегда.
Что касается реакции Запада, то в ближайшие недели мы увидим, созрела ли критическая масса в европейском и американском истеблишменте подвергнуть Россию жестким санкциям по совокупности деяний, начиная с отравления радиоактивным Полонием-210 А. Литвиненко в 2006 году. Речь должна идти не только о случае с Навальным, и не только о случаях отравлений. Перечень преступных деяний путинского режима, особенно, в последние годы, обширный.
Или мы снова станем свидетелями так называемого прагматического подхода – мол, не надо смешивать эксцесс с Навальным и “Северный поток-2”, как это мы уже слышим из Берлина. В Москве сейчас могут уповать только на вот такой “прагматизм”.
Как мне кажется, Путин сейчас станет нерукопожимаемым. Немного сейчас найдется желающих встречаться с Путиным для решения вопросов за чаепитием.
В США, полагаю, активизируется уже обозначенный ранее в июне этого года по инициативе республиканцев подход к признанию России страной-спонсором терроризма. А в случае с Навальным и других известных случаях расправы с противниками путинского режима речь уже может пойти о квалификации России как террористического государства, склонного к изощренным формам террористических действий с применением боевых отравляющих веществ.
Нельзя исключать и более жестких санкций в дополнение к уже существующим, которые Россия получила вследствие оккупации и незаконной аннексии украинского Крыма и вторжения на восток Украины. Возможен и более изощренный ответ Запада. К примеру – резкое сокращение закупок российской нефти и газа. Здесь очень уместно вспомнить пример Турции, которая практически обнулила закупки газа в России, отдав предпочтение азербайджанскому и импорту LNG. Дефицита нефти и газа на мировых рынках нет. Наоборот. Поэтому, Европейский Союз мог бы вполне и без особых проблем пойти на такой шаг. Российские поставки углеводородов могли бы быть компенсированы увеличением импорта с Ближнего Востока, США, Азербайджана, Казахстана.
Ближайшие недели будут показательными в отношении санкций. Особенно, если станет известно, с чем Навальный возвращался из своего сибирского вояжа.