Россию могут покинуть до трети трудовых мигрантов из-за падения рубля по отношению к доллару и евро, которое привело к снижению их доходов, заявил «Ведомостям» глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

Он сослался на опрос представителей узбекской диаспоры, который показал, что 50% респондентов думают над отъездом из России, 25% не планируют этого делать, а еще 25% пока не определились. Всего в опросе приняли участие 22 800 человек.

Из-за роста курса доллара заработки мигрантов в России становятся все более сопоставимыми с доходами на родине, отмечает Исмаилов. По его словам, отток трудовых мигрантов вероятен в первую очередь в наименее оплачиваемых сферах — ретейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке и сельском хозяйстве.

Помимо снижающихся заработков мигранты теряют част заработанных средств при отправке денег на родину, поскольку конвертация происходит по местному курсу страны получателя, отметил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. Переориентация мигрантов на другие страны усиливается, подчеркнул он.

Так, например, у граждан Таджикистана сейчас на выбор есть 15 стран для заработка. Если раньше самыми популярными направлениями были Россия и Казахстан, то теперь это Южная Корея и Великобритания, куда таджики едут провести сельскохозяйственный сезон.

В 2021 году средняя зарплата мигрантов в России составляла 47 100 руб., следует из данных исследования МГУ и общественной организации «Федерация мигрантов России». Тогда наибольшие зарплаты были у занятых в строительстве и ремонте — 54 тыс. руб., а наименьшие — у тех, кто занят в сельском хозяйстве, — 37 тыс. руб.

Отток иностранной рабочей силы из-за ослабления рубля не превысит 10% от текущего числа мигрантов в России, считает эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов. «Многие приезжают в целом жить другой жизнью», — объясняет он.

Россия становится менее привлекательной для иностранных работников из-за жесткой миграционной политики, низких по сравнению со странами ЕС зарплат и нелояльного отношения правоохранительных органов, говорит директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский.

Наибольший отток мигрантов ощущается в сельском хозяйстве, где они работали в основном на неквалифицированных позициях, отмечает руководитель группы консультантов ГК ANCOR Юлия Аксенова. По ее словам, работодатели пытаются заполнить освободившиеся вакансии местными кандидатами и повышают зарплаты на 10–15%.

Конкуренция за среднеазиатских сотрудников будет увеличиваться, поэтому России необходимо привлекать жителей других стран — Индии, Индонезии и Ирана, считает проректор Финуниверситета Александр Сафонов.

Согласно оценке Минтруда к 2030 году потребность России в трудовых мигрантах будет составлять 3,5 млн человек, что на 400 тыс. больше, чем в 2022 году. (moscowtimes.ru)