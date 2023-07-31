В Стокгольме прошла разрешенная полицией акция по сожжению Корана рядом со зданием парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ее организаторами стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбудили уголовное дело по факту разжигания вражды из-за таких же акций, проведенных ранее. Во время новой манифестации они подожгли несколько страниц Корана.

По данным агентства, примерно 50 человек собрались на площади Минтторгет, где Момика и Наджем пинали Коран, подожгли страницы в середине тома, выбросили в мусорный ящик подожженный экземпляр, после чего разорвали и кинули туда другую копию.