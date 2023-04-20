Национальная ассамблея народной власти Кубы (однопалатный парламент) избрала в среду, 19 апреля, действующего главу государства Мигеля Диас-Канеля Бермудеса на президентский пост на срок до 2028 года. Его назначение поддержали 459 из 462 депутатов, присутствовавших на заседании. Действующий вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса был переизбран на следующий срок. Также был утвержден состав правительства.

Институт президентства восстановили на Кубе в 2019 году после принятия новой конституции. Мигель Диас-Канель и Сальвадор Вальдес Меса были назначены на посты президента и вице-президента в октябре 2019 года. Согласно принятому в том же году положению Национальной ассамблеи, их полномочия на первом сроке действовали не пять лет, а четыре года — до 2023-го, когда начнет работу новый созыв парламента. Диас-Канель является первым секретарем ЦК Компартии Кубы с 2021 года, сменив на этом посту ушедшего в отставку Рауля Кастро. (DW)