Вcтреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Стокгольме не состоялась из-за армянской провокации.

Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«2-3 декабря в Стокгольме состоялось 28-е заседание Совета министров ОБСЕ, в котором принял участие министр иностранных дел Азербайджана.

Накануне встречи сопредседатели Минской группы предложили провести следующую встречу министров Азербайджана и Армении в Стокгольме. Известно, что Азербайджан всегда выступал за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже глава МИД Азербайджана озвучивал позицию страны по нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период.

Однако за несколько часов до встречи, назначенной на 3 декабря, с армянской стороны произошла провокация. Была распространена информация о незаконном визите армянских депутатов на территорию Азербайджанской Республики. Таким образом, азербайджанская сторона не сочла целесообразным проведение встречи министров двух стран в Стокгольме в ответ на эту провокацию со стороны Армении», — заявила Л. Абдуллаева.

По ее словам, несмотря на шаги Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе, добавила официальный представитель МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян планируют встретиться 2 декабря в Стокгольме.