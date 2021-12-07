Великобритания увеличит объем оборонной помощи Украине.

Об этом заявила заместитель главы МИД Великобритании по делам Африки Виктория Форд на чрезвычайной сессии британского парламента, посвященной ситуации у украинских границ.

«Мы поддерживаем Украину. Мы рассматриваем расширение исключительно оборонной поддержки Украине, чтобы помочь ей защитить себя», — сказала Форд и призвала российские власти «вернуться к дипломатическим каналам» и сделать шаги по деэскалации ситуации у украинских границ.

Форд упомянула телефонный разговор, который накануне состоялся у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги в преддверии сегодняшних переговоров Байдена и президента России Владимира Путина. Как сообщила замминистра, основной целью общения лидеров европейских стран и президента США было гарантировать, что «общее послание будет передано президенту Путину».

«Мы призываем правительство России придерживаться его международных обязательств, любое военное вмешательство будет стратегической ошибкой России. Российское правительство должно ожидать массовых стратегических последствий, включая жесткие экономические санкции. Цена военного вмешательства будет катастрофически высокой», — сказала она. (ТАСС)