МИД Украины отверг обвинения Лукашенко

МИД Украины отверг прозвучавшие со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко обвинения во вмешательстве Киева во внутренние дела его страны.

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», — говорится в опубликованном в четверг заявлении украинского внешнеполитического ведомства. (ТАСС)