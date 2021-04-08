МИД Турции вызвал посла Италии из-за слов Драги об Эрдогане

Марио Драги раскритиковал президента Турции Реджепа Эрдогана за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. С соответствующим заявлением он выступил в четверг в ходе пресс-конференции, которая демонстрировалась в эфире канала Rai News 24.

«Я совершенно не разделяю поведение Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считаю его неподобающим и мне жаль, что глава ЕК была унижена. <…> С такими диктаторами для того, чтобы работать, необходимо честно говорить о различиях и сотрудничать в интересах собственной страны, необходимо обрести равновесие», — добавил Драги.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой популистской риторикой высказывания премьер-министра Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.

На видео, которое попало в интернет, председатель Евросовета Шарль Мишель, Эрдоган и фон дер Ляйен заходят в зал переговоров, где подготовлены два стула рядом с турецким и европейским флагами. Мишель и Эрдоган занимают эти два стула, а фон дер Ляйен остается на ногах, разводя руками и выражая недоумение. В результате, как видно на видео, главу ЕК посадили на диван, который стоял сбоку.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь ранее сообщил, что визит фон дер Ляйен и Мишеля, вызвавший вопросы у европейской стороны, был организован с учетом протокольных предложений ЕС. По его словам, «такое расположение стульев было организовано в соответствии с предложениями ЕС».