МИД Турции: Безосновательные обвинения Механизма спецпроцедур ООН не соответствуют действительности

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой сделал заявление в ответ на вопрос относительно утверждений, упомянутых в пресс-релизе Механизма специальных процедур Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Report , Х. Аксой подчеркнул, что «безосновательные обвинения, упомянутые в пресс-релизе Механизма специальных процедур Совета ООН по правам человека, не соответствуют действительности».

«Причина распространения этих фейковых новостей заключается в намерении Армении отвлечь внимание от своей незаконной оккупации и создать впечатление якобы «пострадавшей страны, борющейся с международным терроризмом».

Доказано, что Армения записывала изображения военнослужащих Сирийской национальной армии и распространяла их в Интернете как псевдодоказательства. Ни эти фальшивые видео, ни комментарии людей, оплаченных в обмен на свидетельские показания, не имеют никакой достоверности или действительности», — отмечается в заявлении.

В МИД Турции заявили, что пресс-релиз, сделанный без ожидания мнения Турции и основанный на черных пропагандистских продуктах фальшивых изображений и сфабрикованных новостей, подорвал доверие к Механизму специальных процедур ООН.

«От Механизма ожидается, что он будет работать прозрачно и собирать мнения всех соответствующих сторон, а не делать предвзятые и вводящие в заблуждение заявления.

С другой стороны, мы считаем позитивным, но недостаточным, чтобы в заявлении упоминалось, что Армения использовала иностранных боевиков в столкновениях. Общеизвестно, что Армения направила в Нагорный Карабах террористов РПК / ОНС, базирующихся в Сирии. Фактически, многие террористы РПК, имена которых были нам известны, были нейтрализованы азербайджанской армией в ходе боевых действий.

Как признал премьер-министр Армении Пашинян, в столкновениях в Нагорном Карабахе принимали участие многие этнические армяне из третьих стран. Мы ожидали, что специальные докладчики изучат эту информацию, подкрепленную изображениями в открытых источниках, более подробно и отразят ее в заявлении.

Хотя в заявлении упоминаются умышленные нападения на мирных жителей, мы считаем преднамеренным пренебрежением не упоминать, что это сделала Армения. Как заявил военный советник премьер-министра Пашиняна, Армения намеренно атаковала населенные пункты в Азербайджане незаконными кассетными бомбами с целью посеять хаос среди людей, тем самым совершив военные преступления. Нарушение Арменией международного права также зафиксировали Human Rights Watch и Amnesty International», — говорится в заявлении официального представителя МИД Турции.