Москва призвала увеличить число сотрудников американских консульств в России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит «Интерфакс».

Дипломат пояснил, что подобный шаг необходим для того, чтобы нормализовать визовое обслуживание в дипмиссиях США на территории России. «Возможности для этого есть», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, Россия открыта к любым вариантам по взаимному урегулированию консульских вопросов. Он выразил надежду, что сторонам удастся достичь некоторых подвижек на следующем раунде переговоров, который пройдет через пару недель.

В начале октября американские сенаторы призвали президента США Джо Баййдена поставить России ультиматум: Москва должна расширить посольство США, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это МИД России указал, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, «не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях», посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников (lenta. ru)