«Любые значимые события и процессы, происходящие на постсоветском пространстве, в той или иной степени затрагивают интересы России, так как речь идет о наших ближайших соседях. Мы придаем первостепенное значение обеспечению стабильности и устойчивого развития региона».

Oб этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью агентству Sputnik.

«К сожалению, такая ситуация устраивает далеко не всех, действия некоторых стран направлены на разжигание в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками. На протяжении последних лет мы наблюдаем непрекращающиеся попытки со стороны Запада вмешиваться во внутренние дела государств – участников СНГ. США пытаются разместить в центральноазиатских странах военную инфраструктуру под предлогом обострения ситуации в Афганистане. Отмечаем активные шаги по наращиванию военно-биологической активности западных стран на постсоветском пространстве якобы для противодействия пандемии, втягивание стран Содружества в провокационные антироссийские мероприятия НАТО, в том числе в зонах, непосредственно примыкающих к Российской Федерации. Этот список можно продолжить, — сказал заместитель главы МИД России.

Андрей Руденко отметил, что вопросы обеспечения безопасности и устойчивости системы мироустройства постоянно находятся в повестке дня СНГ: «На встречах глав государств, правительств, министров иностранных дел кризисные ситуации в конкретных странах, межгосударственные противоречия, в том числе спровоцированные и подогреваемые извне, обсуждаются предметно и откровенно. И это ценно! Партнеры по Содружеству в целом адекватно оценивают ситуацию и реальные мотивы США и других стран Запада, в большинстве своем наши друзья критически настроены к санкционному и политическому давлению, навязыванию чуждых ценностей».

Замглавы МИД России отметил, что в отличие от НАТО или ЕС в СНГ нет практики навязывания партнерам решений: «Содружество, отмечающее в 2021 году 30-летний юбилей, доказало свою жизнеспособность как многопрофильная региональная организация, востребованная площадка для разнопланового диалога. Со своей стороны будем и далее прилагать усилия для совершенствования его деятельности, расширения отраслевого сотрудничества, повышения практической отдачи от взаимодействия государств-участников. При этом в отличие от НАТО или ЕС в СНГ нет практики навязывания партнерам решений, не отвечающих их интересам».