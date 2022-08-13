Вашингтон во избежание поражения должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — сказал он в беседе с ТАСС (iz.ru)