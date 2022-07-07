Министерство иностранных дел (МИД) Польши распространило обращение в связи с задержанием своего гражданина в Иране.

Об этом сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

МИД подтвердил, что гражданин Польши был взят под контроль в Иране в сентябре 2021 года: «Консульские службы связались с гражданином Польши и его семьей, задержанному лицу предоставлена юридическая помощь. Предприняты консульские и дипломатические шаги для его скорейшего возвращения в Польшу. Учитывая высокий авторитет этого профессора, МИД не будет раскрывать деталей вопроса, и мы просим уважать как его личную жизнь, так и жизнь его родных».

Напомним, иранские СМИ сообщили о задержании граждан ряда зарубежных стран по обвинению в шпионаже. Они задержаны за такие шпионские действия как взятие образцов почвы на запрещенных территориях. Медиа не сообщили, когда произошел этот инцидент.