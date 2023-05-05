«Данная информация, распространяемая в эти в прессе, не является новой».

Как передает #, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ об объявлении сотрудников посольства Азербайджана в Иране и Генерального консульства Азербайджана в Тебризе «нежелательными лицами».

«Как стало известно, в начале апреля текущего года 4 сотрудника посольства Ирана в нашей стране были объявлены азербайджанским правительством «персонами нон-грата» (нежелательными лицами) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Иранская сторона, в свою очередь, спустя несколько дней после этого шага Азербайджана, без каких-либо оснований, под предлогом принципа взаимности, объявила нежелательными лицами двух сотрудников посольства Азербайджана, эвакуированных еще в январе, и двух сотрудников генконсульства.

Этот шаг, предпринятый против нашей страны, наносит ущерб двусторонним отношениям, в которых существует ряд проблем».