Принимая во внимание продолжающееся систематическое и широкомасштабное использование армянской стороной дороги Лачин-Ханкенди в незаконных целях вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 г., а также исходящие из этого угрозы безопасности, Правительство Азербайджана приняло надлежащие меры для обеспечения контроля в начале дороги на границе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили в МИД, как известно, в течение двух с половиной лет после подписания Трехстороннего Заявления азербайджанская сторона постоянно обращала внимание на широкомасштабное и неправомерное использование Арменией Лачинской дороги. Примерами таких неправомерных действий являются ротация личного состава армянских вооруженных сил, которые продолжают оставаться на территории Азербайджана, перевозка оружия и боеприпасов, проход террористов, а также незаконный вывоз природных ресурсов и культурных ценностей.

Особо тяжкие последствия влечет за собой транспортировка мин посредством этой дороги и последующая их закладка на суверенных территориях Азербайджанской Республики. С августа 2022 г. на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов обнаружено более 2700 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 г. Эти мины были перевезены на территорию Азербайджана по Лачинской дороге вопреки Трехстороннему Заявлению. 22 апреля с.г. на произведенной в 2021 г. и заложенной армянской стороной мине подорвался грузовой автомобиль вооруженных сил Азербайджана, в результате чего ранения получили трое военнослужащих АР. С момента окончания войны жертвами мин в Азербайджане стали 294 человека.

22 апреля с.г. камерами видеонаблюдения Министерства обороны АР был зафиксирован въезд на территорию АР военной автоколонны и грузовых автомобилей Армении с двумя жилыми контейнерами военного назначения, что противоречит Трёхстороннему Заявлению, и нормам и принципам международного права. После этого начались работы по установлению контейнеров для проживания военнослужащих и созданию военной инфраструктуры на ближайшем со стороны Армении к территории Азербайджана участке в начале дороги Лачин-Ханкенди.

В свете упомянутых угроз и провокаций, создание механизма пограничного контроля в начале Лачинской дороги обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге, и, таким образом, безопасность передвижения.

Обеспечение безопасности границ и безопасности передвижения является прерогативой Правительства Азербайджана и необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и верховенства закона.

Согласно обязательствам по Трехстороннему Заявлению, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджанской Республики для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге, будут созданы необходимые условия для транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском районе Азербайджана, из этого пункта в Армению и Азербайджан в обоих направлениях.

Указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом.

Азербайджанская сторона заявляет о готовности к сотрудничеству в целях обеспечения транспарентного и безопасного контрольно-пропускного режима на границе с Арменией.