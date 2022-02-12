Власти Новой Зеландии призывают граждан страны немедленно уехать из Украины, заявила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

«На фоне возрастающей напряжённости в отношениях между РФ и Украиной правительство Новой Зеландии рекомендует новозеландцам, находящимся на Украине, немедленно уехать», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина страны.

Махута добавила, что ситуация может измениться в кратчайшие сроки. По её словам, новозеландцам не следует полагаться на эвакуацию «в этих обстоятельствах».

Она также напомнила, что у Новой Зеландии нет дипломатического представительства в Киеве.

Накануне власти Великобритании рекомендовали подданным королевства, находящимся на Украине, покинуть страну из-за угрозы военных действий.

В странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном «вторжении» РФ на Украину. Москва отвергает подобные заявления.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что комментарии политиков о том, что Россия «нападёт» на Украину во время Игр в Пекине или после них, не подкреплены никакими доказательствами (aif. r)