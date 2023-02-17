МИД КНДР пообещал жесткий ответ на совместные учения Южной Кореи и США в том случае, если они будут в очередной раз расширены, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США и Южная Корея планируют более 20 совместных военных учений в течение этого года и собираются провести их в масштабе крупнейшей в истории полевой подготовки, это предвещает, что Корейский полуостров и обстановка в регионе вновь будут погружены в водоворот сильной напряженности», — указано в сообщении МИД КНДР.

Таким образом в МИД Северной Кореи отреагировали на переговоры министров обороны Южной Кореи и США в январе, на которых стороны договорились расширить совместные военные учения Freedom Shield, которые пройдут впервые с 2018 года.