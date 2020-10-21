МИД Китая в ответ на слова Эспера призвал США объективно оценивать их отношения с КНР и РФ

Китай призывает Соединенные Штаты отказаться от мышления эпохи холодной войны, а также объективно смотреть на их отношения с КНР и Россией. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай не намерен бросать вызов кому-либо и занимать чье-либо место», — сказал он, комментируя слова министра обороны США Марка Эспера о том, что Соединенные Штаты выработали в рамках противодействия России и Китаю всеобъемлющий подход к укреплению военных альянсов и партнерств с другими странами.

«Мы работаем над обеспечением мира и стабильности во всем мире. Однако США видят в нас соперника. Это неверное суждение», — указал дипломат.

По его словам, «политика Китая в отношении Соединенных Штатов стабильна и последовательна». «Мы призываем американских политиканов отказаться от своего устаревшего мышления эпохи холодной войны и «правил игры с нулевой суммой», [призываем] объективно и справедливо смотреть на китайско-американские отношения, а также их (Соединенных Штатов) отношения с Россией, [призываем США] работать вместе с Китаем, чтобы вернуть китайско-американские отношения в русло координации, сотрудничества и стабильности», — резюмировал Чжао Лицзянь.(ТАСС)