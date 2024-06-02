В настоящее время Украина имеет подтверждение 106 стран мира об их участии в Саммите мира в Швейцарии 15 июня, однако Россия пытается помешать его проведению, и Китай в этом ей помогает. С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в воскресенье во время общения со СМИ. Его цитируют украинские СМИ.

«У нас есть подтверждение 106 стран мира. И это на высоком уровне: на уровне лидеров, на высоком уровне представителей своих стран… Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, есть «не очень хорошая информация», что некоторые государства помогают России в срыве Саммита мира. «И потому, когда вы спрашиваете, что может сделать мир, мир должен быть крепким, давить политически на Россию, по-другому остановить Путина невозможно, только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца: не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право», — сказал глава украинского государства.

Зеленский сравнил позиции США и Китая по отношению к Саммиту мира, подчеркнув, что Китай работает на его срыв: «Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. И Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями».

Эти заявления президента Украины нуждаются в комментариях. Начнем с того, что в заявлении швейцарского правительства было сказано, что целью Саммита мира является «создание общего понимания» того, как достичь «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с международным правом и уставом ООН. Цель правильная и близкая для многих стран.

Но тут нужно уточнить, что согласно одной из ранее циркулировавших информаций, Джо Байден не полетит в Швейцарию, поскольку встречается с донорами своей предвыборной кампании в Калифорнии. Как сообщает Bloomberg, вместе с ним туда отправятся бывший президент США Барак Обама, а также голливудские звезды и знаменитости. Участие вице-президента Камалы Харрис в швейцарском форуме также не запланировано.

Есть и иная информация, согласно которой президент США в это же время будет находиться в Европе, но на Саммит мира все же не поедет, хотя там Соединенные Штаты будут представлены высокопоставленными дипломатами. В любом случае, фраза Зеленского о том, что «Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне, у нас есть шанс, что президент будет», больше похожа на желаемое, а не на действительное.

При этом, заявления президента Украины в адрес Китая никак не приведут к изменению позиции официального Пекина, но ухудшить украино-китайские отношения вполне могут. Напомню, что ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Китай не поедет на саммит, если туда не пригласят российскую делегацию.Такова позиция одного из ведущих государств мира, и у Китая есть право руководствоваться именно своими интересами и взглядами, а не желаниями украинского президента.

Глубоко убежден в том, что если бы и США, и ЕС ввели максимально жесткие, а не вызвавшие в Кремле хохот санкции против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратизма и терроризма в Донбассе, попутно начав оказывать Украине тот объем военной помощи, что мы видим ныне, у руководства РФ отпали бы планы по широкомасштабному вторжению в Украину. Китай же, что очевидно, тут вовсе ни при чем. Он не имел и не имеет никаких обязательств перед Украиной. Подписи Китая нет и под Будапештским меморандумом.

Более того, Китай неоднократно заявлял, что он не поддерживает российское вторжение в Украину, а также не признает аннексию украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Обо всем этом неплохо было бы помнить руководству Украины, которое не впервые демонстрирует примеры ультимативного характера внешней политики. И проводится она не только в отношении Китая. При этом, такого рода шаги не только не приносят и вряд ли принесут пользу Украине, но и вполне способны настроить против нее ряд ведущих мировых и региональных держав. У каждой из которых есть право осуществлять ту внешнеполитическую доктрину, которая отвечает ее, а не украинским планам.