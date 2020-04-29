МИД Китая указал на опасность лабораторий США на территории бывшего СССР

Китайские власти поддерживают официальную позицию России и считают опасным существование американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД России [Марии Захаровой]. США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения соответствующих государств и соседних стран, — подчеркнул он на регулярном брифинге. — Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества <…> и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения».

По словам дипломата, Вашингтон должен уделить особое внимание вопросам, которые напрямую связаны со здоровьем и благополучием населения стран, в которых находятся американские лаборатории.(ТАСС)