МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США

Представление США, сделанное Китаю из-за заявлений одного из официальных представителей китайского МИД о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань, необоснованно, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан.
Госдепартамент США на прошлой неделе вызвал китайского посла Цуй Тянькая из-за «наглой кампании по дезинформации» по новому коронавирусу после заявления официального представителя МИД КНР в Twitter о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань.
«Некоторое время назад американская сторона как в Пекине, так и в Вашингтоне в связи с указанным вами вопросом сделала Китаю необоснованное представление, китайская сторона в свою очередь сделала США ответное представление в связи с попытками ряда американских высокопоставленных чиновников очернить Китай», — заявил дипломат.
«США и Китаю в условиях пандемии COVID-19 следует сотрудничать и общими усилиями обеспечивать безопасность в области общественного здравоохранения во всем мире», — подчеркнул Гэн Шуан.
Говоря о том, как этот инцидент может отразиться на отношениях двух стран, дипломат указал, что «как мы многократно уже заявляли, стабильные и прочные отношения Китая и США служат не только общим интересам наших государств, но также отражают надежды всего мира».(РИА Новости)