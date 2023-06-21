Решение о завершении встреч по Сирии в Казахстане связано с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«Сегодня политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Одним из подтверждений этому является попытка возродить дипломатические связи арабских государств с Дамаском. Сирия вернулась в Лигу арабских государств. Отмечается желание Анкары также восстановить свои отношения с Дамаском», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что улучшаются отношения между ведущими мусульманскими государствами, занимающими противоположную позицию по сирийскому конфликту, — Саудовской Аравией и Ираном.