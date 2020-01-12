МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании Роберта Макэра из-за участия в незаконной акции у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране.
«Сегодня днем, 12 января, британский посол в Тегеране Роберт Макэр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана по причине необычного поведения и присутствия на незаконном собрании. Иран выразил послу и правительству Великобритании официальный протест», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.
Как отмечается, на встрече Макэру напомнили, что «присутствие иностранных послов на незаконных собраниях несовместимо с их обязанностями в качестве политического представителя их страны и противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях».
Иранский МИД ожидает комментариев от британского правительства.(РИА Новости)