МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании Роберта Макэра из-за участия в незаконной акции у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране.

«Сегодня днем, 12 января, британский посол в Тегеране Роберт Макэр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана по причине необычного поведения и присутствия на незаконном собрании. Иран выразил послу и правительству Великобритании официальный протест», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Как отмечается, на встрече Макэру напомнили, что «присутствие иностранных послов на незаконных собраниях несовместимо с их обязанностями в качестве политического представителя их страны и противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях».
Иранский МИД ожидает комментариев от британского правительства.(РИА Новости)
| 2020-01-12T18:14:43+00:00 12 января 2020, 19:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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