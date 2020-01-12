МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции

«Сегодня днем, 12 января, британский посол в Тегеране Роберт Макэр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана по причине необычного поведения и присутствия на незаконном собрании. Иран выразил послу и правительству Великобритании официальный протест», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.