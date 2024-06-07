Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Республики Беларусь Алексея Понкратенко из-за инцидента с гибелью польского военного на польско-белорусской границе.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу МИД Польши, внешнеполитическое ведомство призвало прекратить провокации на границе и организацию миграционного движения.

В МИД подчеркнули, что Польша является целью гибридной, то есть комбинированной атаки различными средствами.

«Мы имеем дело с эскадронами смерти, убийствами, поджогами, стаями троллей и кибератаками на критическую инфраструктуру. Это жесткая атака на Европу», — отметили в ведомстве.

В ноте МИД требует идентифицировать и экстрадировать подозреваемого в убийстве гражданина Польши.

«Это не индивидуальное решение бандитов, которые напали на нашего воина, а результат подготовки беларуской стороны. И я обещаю, что беларуские власти понесут последствия», — отметил глава МИД Радослав Сикорский.