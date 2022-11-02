Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани опроверг данные о подготовке нападения на Саудовскую Аравию, сообщает ТАСС.

«Исламская Республика Иран придерживается политике добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами», — говорится в заявлении Канани, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) заявляло, что США обеспокоены угрозами в адрес Саудовской Аравии со стороны Ирана, готовы отреагировать в случае необходимости и находятся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с королевством. Представитель СНБ выступил с таким заявлением после публикации газеты The Wall Street Journal, согласно которой Саудовская Аравия поделилась с США данными разведки о планах Ирана напасть на цели в королевстве.