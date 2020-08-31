МИД Германии поддержал сохранение санкций против России

Европе нужны конструктивные отношения с Москвой, но санкции в отношении РФ должны сохраняться, пока ситуация не поменяется, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«С одной стороны, нам нужны конструктивные отношения с Москвой, потому что без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность… С другой стороны, темные тучи нависли над нашими отношениями, и санкции должны сохраняться, если ничего не меняется на месте», — сказал Маас, выступая в Париже перед послами Франции в странах Европы.
«И конечно, мы также ожидаем, что Россия будет более активно участвовать в прояснении случая с (Алексеем) Навальным», — добавил он.
Совет стран ЕС в июне принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, до 23 июня 2021 года. Евросоюз подчеркивает, что по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.(РИА Новости)