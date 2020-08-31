МИД Германии поддержал сохранение санкций против России

«С одной стороны, нам нужны конструктивные отношения с Москвой, потому что без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность… С другой стороны, темные тучи нависли над нашими отношениями, и санкции должны сохраняться, если ничего не меняется на месте», — сказал Маас, выступая в Париже перед послами Франции в странах Европы.