Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик опровергла ранее появившуюся информацию о том, что Таллин вышлет российского дипломата. Об этом сообщает «Лента.ру».

Представитель министерства заявила, что недоразумение могло возникнуть из-за того, что эстонские журналисты допустили ошибку.

По ее словам, вводящая в заблуждение информация пришла из названия эстонской новости, которое в настоящее время исправлено.

Леммик при этом не уточнила, действительно ли внешнеполитическое ведомство рассматривает такую меру в качестве ответа на аналогичное решение Москвы.

Ранее эстонский портал ERR сообщил, что Таллин вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон-грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

До этого стало известно, что задержанный в Петербурге Лятте должен покинуть Россию в течение двух дней.

6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Леммик назвала произошедшее провокацией.