МИД Британии вызвал посла России

МИД Великобритании вызвал в четверг посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной линией поведения» России.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в переданном в РИА Новости заявлении Форин-офиса.

«МИД Великобритании вызвал посла РФ в связи с глубокой обеспокоенностью Великобритании в связи с враждебной линией поведения России, в том числе с кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.

Ранее 15 апреля США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.