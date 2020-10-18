МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с нарушением гуманитарного перемирия

«Азербайджан, еще раз проявив благие намерения, дал согласие на гуманитарное перемирие18 октября на основе принципов гуманизма».

Об этом сообщает МИД.

В сообщении отмечается, что вооруженные силы Армении, сразу после объявления соглашения, с 00.02 по местному времени обстреляли из артиллерии и минометов город Джабраил, а также освобожденные от оккупации села вдоль реки Араз Джабраильского района Азербайджана.

С 00.05 до 03.25 нарушившие перемирие ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции азербайджанских войск в Гедабейском и Товузском районах:

«Несмотря на перемирие, ситуация на фронте ночью была напряженной, ВС Армении с 07.00 утра пытались совершить атаки в направлениях Агдере, Физули, Гадрут и Джабраил.

Нарушение Арменией объявленного второй раз перемирия говорит о том, что эта страна проводит агрессивную политику против Азербайджана, игнорирует переговорный процесс по урегулированию конфликта. Это также является неуважением Армении к усилиям посредников по достижению гуманитарного перемирия.

Азербайджан придерживается гуманитарного перемирия, однако но оставляет за собой право принимать ответные меры для защиты своего гражданского населения и позиций».