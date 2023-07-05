Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление представителя МИД Армении Ани Бадаляна.

Представитель МИД написал в Twitter:

«Похоже, Армения завидует успехам председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. В отличие от Армении, Азербайджан никогда не злоупотреблял международными платформами и всегда был сторонником соблюдения норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права.

Если армянская сторона хочет ознакомиться с причинами и характером прошедшего конфликта, мы предлагаем Армении еще раз ознакомиться с документами Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874, 884 от 1993 года».