Обвинения министерства иностранных дел Армении в адрес Азербайджана в намеренной эскалации ситуации направлены на отвлечение внимания от военных провокаций, в последние дни регулярно совершаемых армянской стороной в отношении подразделений ВС Азербайджана, и действий по сосредоточению военных сил на различных направлениях. Подобные обвинения неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление МИД Армении.

«Продолжающиеся претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в Конституции Армении, а также в ряде законодательных актов, наличие попыток реваншизма демонстрируют масштаб угроз со стороны Армении в адрес нашей страны.

Более того, учитывая, что Армения оккупировала суверенные территории Азербайджана в течение 30 лет, когда они обладали военным потенциалом, усилия по обеспечению дополнительной военной мощи, несомненно, создадут условия для того, чтобы Армения стала новым источником напряженности и угрозы», — заявил Гаджизаде.

Он подчеркнул, что в отличие от Армении, Азербайджан освободил свои суверенные территории от оккупации в соответствии с международным правом, обладая полным военным превосходством и не представлял угрозы территориям Армении.