МИД Азербайджана отвергает заявление МИД Армении, исказившее суть слов президента Азербайджана во время встречи с представителями Общины Западного Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

В документе говорится, что утверждения МИД Армении о том, что Азербайджан не заинтересован в мире и стабильности в регионе, попирает международное право, являются ничем иным, как лицемерием.

«Хотим напомнить армянской стороне, что, несмотря на 30-летнюю оккупацию азербайджанских земель со стороны Армении, изгнание сотен тысяч азербайджанцев из родных мест, массовые убийства, Азербайджан на протяжении 25 лет оставался приверженным процессу мирного урегулирования конфликта.

Несмотря на то, что в ходе 44-дневной войны Азербайджан одержал победу и освободил оккупированные территории, именно наша страна выступила с инициативой заключить мирное соглашение с Арменией», — отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что утверждение армянской стороны о том, что Азербайджан нарушает пражские и сочинские соглашения, препятствует мирному процессу, также является безосновательным.

«Отметим, что, согласно пражским и сочинским соглашениям, все проблемы должны быть решены на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Однако территориальные притязания Армении к Азербайджану, а также ситуация, сложившаяся на Лачинской дороге, свидетельствует о том, что вмешательство Армении в суверенные дела Азербайджана продолжаются.

Наряду с этим, выдвинутые Арменией неприемлемые условия в преддверии встречи лидеров двух стран в декабре в Брюсселе, а также отказ принять участие во встрече глав МИД 23 декабря в Москве, наглядно демонстрирует, какая из сторон чинит препятствия на пути мирного процесса», — говорится в сообщении.